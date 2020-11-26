Моду на шахи спровокував новий серіал Netflix

Кадр з серіалу «Хід королеви», фото: Netflix

https://racurs.ua/ua/n147011-modu-na-shahy-sprovokuvav-novyy-serial-netflix.html

Ракурс

Серіал Netflix «Хід королеви», котрий розповідає вигадану історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон, котра прагне стати найбільшим шахістом світу, спровокував нову моду на цю давню інтелектуальну гру.

Так, до американців зацікавлення цією грою повернулося вперше з 70-х років минулого століття, коли у світових шахах домінував американський шахіст Боббі Фішер, повідомляє The Wall Street Journal.

«Хід королеви» став одним із найпопулярніших серіалів Netflix, його за перші 28 днів переглянули понад 60 млн сімей. А вже невдовзі став помітним вплив серіалу — пошукові запити стосовно шахів у Google збільшились вдвічі, а також зросла популярність онлайн-платформ для гри в шахи та попит на шахові набори.

Так, за перші днів 10 днів після цього серіалу на популярному інтернет-аукціоні eBay запити щодо шахових наборів зросли на 273%.

Відвідуваність сайту chess.com цього місяця б'є всі рекорди й сягає понад 100 тис. користувачів щодня. Попередній сплеск відвідуваності був під час весняних локдаунів, спричинених епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, торік чотириразовий чемпіон Італії та переможець багатьох світових турнірів з шахів Фабіано Каруана зіграв у шахи з бортовим комп’ютером електромобіля Tesla Model 3.