Космос. Фото: Istock

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Ракурс

Космос мог быть «родоначальником» жизни на Земле, поскольку кометы приносили на планету шесть видов химических элементов, благодаря которым зарождается жизнь.

Ученые из Университета Турку в Финляндии обнаружили фосфор на комете 67P/Чурюмова — Герасименко — последний элемент, который необходим для зарождения жизни. Об этом сообщает «Популярная механика».

Эта находка является еще одним доказательством того, что элементы жизни были доставлены на Землю из космоса. Отметим, что ранее ученые не наблюдали этого химического элемента ни на одном космическом объекте.

Отмечается, что наиболее распространенные химические элементы в живых организмах на Земле — это углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. Долгое время исследователи не могли понять, как Земля стала кладезем этих элементов, однако затем появилось предположение о том, что эти элементы были занесены на Землю кометами и астероидами.





Для того чтобы доказать эту гипотезу, ученые пытались отыскать все шесть элементов в космосе. И если первые четыре элемента являются основными составляющими углеродистых астероидов, то с двумя оставшимися элементами — серой и фосфором — возникли проблемы.

Сера была обнаружена на межпланетной станции «Розетта». Ученые провели химический анализ газовой комы кометы 67P/Чурюмова — Герасименко и обнаружили, что редкий элемент находится в ее составе.

Последним химическим элементом был фосфор, который по случайности обнаружили на этой же комете спустя несколько лет. Исследователи отмечают, что ранее они не замечали этот элемент, поскольку в рамках миссии «Розетта» было собранно большое количество материала, который до сих пор обрабатывается.

Напомним, ранее мы сообщали, что Луна, которая долгое время считалась полностью безводной пустыней, имеет ледяные отложения на темной стороне. Более того, ученым удалось отыскать воду и на освещенной стороне спутника.