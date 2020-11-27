Космос. Фото: Istock

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Космос міг бути «родоначальником» життя на Землі, оскільки комети приносили на планету шість видів хімічних елементів, завдяки яким зародилося життя.

Вчені з Університету Турку у Фінляндії виявили фосфор на кометі 67P/Чурюмова — Герасименка — останній елемент, який необхідний для зародження життя. Про це повідомляє «Популярная механика».

Ця знахідка є ще одним доказом того, що елементи для життя були доставлені на Землю з космосу. Зазначимо, що раніше вчені не спостерігали цього хімічного елемента на жодному з космічних об'єктів.

Наголошується, що найбільш поширені хімічні елементи у живих організмах на Землі — це вуглець, водень, азот, кисень, фосфор і сірка. Довгий час дослідники не могли зрозуміти, як Земля стала джерелом цих елементів, проте потім з’явилося припущення про те, що ці елементи були занесені на Землю кометами і астероїдами.



Для того, щоб довести цю гіпотезу, вчені намагалися відшукати всі шість елементів в космосі. І якщо перші чотири елементи є основними складовими вуглецевих астероїдів, то з двома що залишилися елементами — сіркою і фосфором — виникли проблеми.

Сірка була виявлена ​​на міжпланетної станції «Розета». Вчені провели хімічний аналіз газової коми комети 67P/Чурюмова — Герасименка, і виявили, що рідкісний елемент знаходиться в її складі.

Останнім хімічним елементом був фосфор, який завдяки випадку виявили на цій же комету через декілька років. Дослідники зазначають, що раніше вони не помічали цей елемент, оскільки в рамках місії «Розета» було зібрано велику кількість матеріалу, який досі обробляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Місяць, який довгий час вважався повністю безводною пустелею, має крижані відкладення на темній стороні. Більш того, вченим вдалося відшукати воду і на освітленій стороні супутника.