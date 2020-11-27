Під час Голодомору, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n147051-onlayn-restoran-pam-yati-zi-stravamy-chasiv-golodomoru-stvoryly-ukrayinski-studenty-foto.html

Ракурс

Голодомор — штучно організований в Україні радянською владою масовий голод, забрав життя кількох мільйонів людей. Багатьом, хто пережив цей акт геноциду українського народу, вдалося вціліти завдяки стравам, виготовленим з малопридатних для їжі речей, таких як кора дерев, лобода, солома тощо.

Студенти Української академії лідерства напередодні Голодомору запустили онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані з 1932» зі стравами, якими українцям довелося харчуватися в той страшний період, повідомляє прес-служба вишу.

Ціна кожної страви — врятовані людські життя, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що частину цих рецептів відтворили за спогадами тих, хто зміг пережити Голодомор.

Проект «Непораховані з 1932» був заснований у 2017 році у форматі вуличного ресторану з метою поширення знань про Голодомор. Продовженням цього проект в час карантину став онлайн-ресторан пам’яті, перейти до якого можна за посиланням.