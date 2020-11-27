Во время Голодомора, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n147051-onlayn-restoran-pamyati-s-bludami-vremen-golodomora-sozdali-ukrainskie-studenty-foto.html

Ракурс

Голодомор — искусственно организованный в Украине советской властью массовый голод, унесший жизни нескольких миллионов человек. Многим, кто пережил этот акт геноцида украинского народа, удалось уцелеть благодаря пище, изготовленной из малопригодных для еды вещей, таких как кора деревьев, лебеда, солома и т. п.

Студенты Украинской академии лидерства накануне Голодомора запустили онлайн-ресторан памяти «Непосчитанные с 1932» с блюдами, которыми украинцам пришлось питаться в тот страшный период, сообщает пресс-служба вуза.

Цена каждого блюда — спасенные человеческие жизни, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что часть этих рецептов воссоздали по воспоминаниям тех, кто смог пережить Голодомор.

Проект «Непосчитанные с 1932» был основан в 2017 году в формате уличного ресторана с целью распространения знаний о Голодоморе. Продолжением этого проект во время карантина стал онлайн-ресторан памяти, перейти на который можно по ссылке.