Стрельбу в центре Киева устроил нарушитель карантина, фото — Рівненські новини

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Ракурс

Нарушитель карантина начал стрелять в центре Киева, когда за ним приехал патруль частной охраны.

Инцидент произошел на улице Бассейной в центре столицы. Нетрезвый мужчина зашел в аптеку без маски, поэтому работники и посетители заведения сделали ему замечание.

Мужчина отказался надеть маску или выйти из аптеки, начал материться.

Заведующая аптеки вызвала частную охрану, которая вывела нарушителя на улицу. В этот момент мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт.

В полиции Киева 27 ноября сообщили, что пострадавших нет, а работники полиции задержали 44-летнего мужчину. У него изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет и патроны к нему.

Уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК. За нарушение правил карантина на мужчину составили админпротокол.

Это не первый случай, когда граждане слишком бурно реагируют на требования одевать маски в общественном месте. В Луцке 25 ноября посетитель супермаркета подрался с патрульными из-за отсутствия маски.

Продавцы отказались обслуживать мужчину без маски. Он сопротивлялся прибывшим полицейским. На него составили несколько админпротоколов, в том числе віписали штраф за то, что припарковался на месте для водителей с инвалидностью.