Порушник карантину зчинив стрілянину в центрі Києва, фото — Рівненські новини

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Ракурс

Порушник карантину почав стріляти в центрі Києва, коли по нього приїхав патруль приватної охорони.

Інцидент стався на вулиці Басейній у середмісті столиці. Нетверезий чоловік зайшов в аптеку без маски, тому працівники і відвідувачі закладу зробили йому зауваження.

Чоловік відмовився надягти маску чи вийти з аптеки, почав матюкатися.

Завідувачка аптеки викликала приватну охорону, яка вивела порушника на вулицю. У цей момент чоловік дістав з кишені пістолет і вистрілив в асфальт.

У поліції Києва 27 листопада повідомили, що постраждалих немає, а працівники поліції затримали 44-річного чоловіка. У нього вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет і патрони до нього.

Провадження порушили за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК. За порушення правил карантину на чоловіка склали адмінпротокол.

Це не перший випадок, коли громадяни занадто бурхливо реагують на вимоги одягати маски в громадському місці. У Луцьку 25 листопада відвідувач супермаркету побився з патрульними через відсутність маски.

Продавці відмовилися обслуговувати чоловіка без маски. Він чинив опір прибулим поліцейським, через що на нього склали кілька адмінпротоколів, в тому числі порушнику виписали штраф і за те, що припаркувався на місці для водіїв з інвалідністю.