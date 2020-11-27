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Ракурс
Порушник карантину зчинив стрілянину в центрі Києва, фото — Рівненські новини

Стрілянину в центрі Києва зчинив порушник карантину

27 лис 2020, 12:41
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Порушник карантину почав стріляти в центрі Києва, коли по нього приїхав патруль приватної охорони.

Інцидент стався на вулиці Басейній у середмісті столиці. Нетверезий чоловік зайшов в аптеку без маски, тому працівники і відвідувачі закладу зробили йому зауваження.

Чоловік відмовився надягти маску чи вийти з аптеки, почав матюкатися.

Завідувачка аптеки викликала приватну охорону, яка вивела порушника на вулицю. У цей момент чоловік дістав з кишені пістолет і вистрілив в асфальт.

У поліції Києва 27 листопада повідомили, що постраждалих немає, а працівники поліції затримали 44-річного чоловіка. У нього вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет і патрони до нього.

Провадження порушили за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК. За порушення правил карантину на чоловіка склали адмінпротокол.


Це не перший випадок, коли громадяни занадто бурхливо реагують на вимоги одягати маски в громадському місці. У Луцьку 25 листопада відвідувач супермаркету побився з патрульними через відсутність маски.

Продавці відмовилися обслуговувати чоловіка без маски. Він чинив опір прибулим поліцейським, через що на нього склали кілька адмінпротоколів, в тому числі порушнику виписали штраф і за те, що припаркувався на місці для водіїв з інвалідністю.

Джерело: Ракурс


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