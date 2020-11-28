Зеленские. Фото: пресс-служба ОП

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День памяти жертв Голодомора отмечают сегодня, 28 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв у памятного знака на Михайловской площади в Киеве.

Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосков и калины и поклонились памяти жертв Голодомора. Об этом сообщает пресс-служба президента.



После торжественного возложения композиций, президент с супругой прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932−1933 годов, где их встретил глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре «Горькая память детства», у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

Также во время церемонии президент Зеленский записал для украинцев видеообращение, где рассказал о значении этой трагедии и поделился своим отношением к Голодомору.

Напомним, ранее мы сообщали, что Голодомор — искусственно организованный в Украине советской властью массовый голод, унесший жизни нескольких миллионов человек. Многим, кто пережил этот акт геноцида украинского народа, удалось уцелеть благодаря блюдам, изготовленным из малопригодных для еды вещей, таких как кора деревьев, лебеда, солома и тому подобное.

Студенты Украинской академии лидерства накануне Голодомора запустили онлайн-ресторан памяти «Непораховані з 1932 року» с блюдами, которыми украинцам пришлось питаться в тот страшный период.