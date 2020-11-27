Голодомор. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n147080-28-noyabrya-otmechaut-den-pamyati-jertv-golodomora.html

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28 ноября в Украине чтят память жертв Голодомора. Этот день ежегодно отмечается в Украине в четвертую субботу ноября.

Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и кладут символические горшки с зерном и свечами к памятникам жертвам Голодомора в Украине. В церемониальных мероприятиях у мемориального знака «Свеча памяти» в Киеве также принимают участие первые лица государства, руководители зарубежных стран, парламентов и международных организаций, чиновники из разных стран, дипломаты, представители религиозных конфессий, региональные делегации, общественные и культурные деятели, свидетели большого Голода.

В этот день украинцы вспоминают страшные события прошлого столетия, когда советский режим уморил голодом тысячи наших соотечественников. Самой уязвимой социальной группой сельского населения, которая массово умирала от голода, были дети.

В память о погибших ежегодно в 16.00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция «Зажги свечу», в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. В акции также можно принять участие, зажигая свечу в своем окне.

В этот день произошло:

1520 — первый европеец Фернан Магеллан проплыл из Атлантического океана в Тихий;

1561 — объявлено о самороспуске Ливонского рыцарского ордена, земли которого перешли к Королевству Польскому и Великому княжеству Литовскому;

1654 — началась героическая оборона казацкой крепости Буша (на Подолье) от войск Речи Посполитой;

1917 — совет народных комиссаров Российской Советской Республики направил послам Великобритании, Французской республики, США и ряде других стран ноту с предложением об объявлении перемирия на всех фронтах и начале переговоров о мире. Не получив ответа, большевики объявили о подготовке к сепаратным мирным переговорам с Германской империей;

1921 — Всеукраинский центральный исполнительный комитет принял постановление о присоединении Украинской ССР к международной конвенции Красного Креста;

1928 — в Одесском округе создана первая в СССР машинно-тракторная станция (МТС) им. Шевченко;

1943 — в Тегеране открылась первая конференция руководителей трех государств антигитлеровской коалиции — И. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и В. Черчилля (Великобритания)

1970 — итальянская лево-террористическая организация «Красные бригады» провела свою первую операцию — серию взрывов на заводе «Pirelli»;

1974 — в нью-йоркском концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» Джон Леннон выступил со сцены в последний раз;

1994 — первая попытка оккупационных федеральных сил России штурмовать столицу Чеченской Республики — город Грозный во время первой русско-чеченской войны;

2000 — начало кассетного скандала в Украине. Александр Мороз обнародовал аудиокассеты с записями в кабинете Леонида Кучмы об убийстве Георгия Гонгадзе;

2006 — Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа;

2007 — крокодила Годзиллу, сбежавшего в Мариуполе из передвижного зоопарка, и которого в течение полугода тщетно искали сотрудники МЧС, поймали рабочие в отстойнике Мариупольской ТЭЦ. Он умер в пожарной части, где его держали до прибытия хозяина. В городе ему построен памятник.

В этот день родились:

1632 — Жан Батист Люлли, французский композитор, скрипач, дирижер итальянского происхождения; создатель французской национальной оперы;

1757 — Уильям Блейк, английский поэт, художник и гравер;

1793 — Альмквист Карл Йонас Лове, известный шведский писатель XIX века;

1881 — Стефан Цвейг, австрийский писатель;

1890 — Зинаида Тулуб, украинская писательница и переводчик;

1894 — Генри Гацлит, американский экономист, журналист, писатель;

1908 — Клод Леви-Стросс, французский антрополог, этнограф, социолог и культуролог;

1950 — Николай Кузьмич, белорусский художник, ювелир, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь;

1957 — Сергей Проскурня, украинский режиссер;

1984 — Марк-Андре Флери, канадский хоккеист.

Напомним, ранее мы сообщали, что Голодомор — искусственно организованный в Украине советской властью массовый голод, унесший жизни нескольких миллионов человек. Многим, кто пережил этот акт геноцида украинского народа, удалось уцелеть благодаря блюдам, изготовленным из малопригодных для еды вещей, таких как кора деревьев, лебеда, солома и тому подобное.

Студенты Украинской академии лидерства накануне Голодомора запустили онлайн-ресторан памяти «Непідраховані з 1932» с блюдами, которыми украинцам пришлось питаться в тот страшный период.