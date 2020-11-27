Голодомор. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n147080-28-lystopada-vidznachaut-den-pam-yati-jertv-golodomoru.html

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28 листопада в Україні шанують пам’ять жертв Голодомору. Цей день щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння й кладуть символічні горщики зі зерном і свічками до пам’ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля меморіального знаку «Свічка пам’яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів і міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські й культурні діячі, свідки Великого Голоду.

У цей день українці згадують страшні події минулого сторіччя, коли радянський режим заморив голодом тисячі наших співвітчизників. Найвразливішою соціальною групою сільського населення, яка масово помирала від голоду, були діти.

На вшанування пам’яті загиблих щорічно о 16.00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам’ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку у своєму вікні.

У цей день відбулося:

1520 — перший європеєць Фернан Магеллан проплив з Атлантичного океану в Тихий;

1561 — оголошено про саморозпуск Ливонського лицарського ордену, землі якого перейшли до Королівства Польського та Великого князівства Литовського;

1654 — почалася героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої;

1917 — рада народних комісарів Російської Радянської Республіки направив послам Великої Британії, Французької республіки, США та низці інших країн ноту з пропозицією про оголошення перемир’я на всіх фронтах і початку переговорів про мир. Не отримавши відповіді, більшовики оголосили про підготовку до сепаратних мирних переговорів з Німецькою імперією;

1921 — Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ухвалив постанову про приєднання Української СРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста;

1928 — в Одеському окрузі створено першу в СРСР машино-тракторну станцію (МТС) ім. Шевченка;

1943 — у Тегерані відкрилась перша конференція керівників трьох держав антигітлерівської коаліції — Й. Сталіна (СРСР), Ф. Рузвельта (США) і В. Черчілля (Велика Британія);

1970 — італійська ліво-терористична організація «Червоні бригади» провела свою першу операцію — серію вибухів на заводі «Pirelli»;

1974 — у нью-йоркському концертному залі «Медісон Сквер Гарден» Джон Леннон виступив зі сцени востаннє;

1994 — перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки — місто Грозний під час першої російсько-чеченської війни;

2000 — початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Леоніда Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе;

2006 — Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу;

2007 — крокодила Годзіллу, який втік у Маріуполі з пересувного зоопарку, і якого протягом півроку марно шукали працівники МНС, спіймали робітники у відстійнику Маріупольської ТЕЦ. Він помер у пожежній частині, де його тримали до прибуття господаря. У місті йому збудовано пам’ятник.

У цей день народилися:

1632 — Жан Батіст Люллі, французький композитор, скрипаль, диригент італійського походження; творець французької національної опери;

1757 — Вільям Блейк, англійський поет, художник та гравер;

1793 — Альмквіст Карл Йонас Лове, відомий шведський письменник XIX століття;

1881 — Стефан Цвейг, австрійський письменник;

1890 — Зінаїда Тулуб, українська письменниця і перекладач;

1894 — Генрі Гацліт, американський економіст, журналіст, письменник;

1908 — Клод Леві-Строс, французький антрополог, етнограф, соціолог і культуролог;

1950 — Миколай Кузьміч, білоруський художник, золотар, заслужений діяч мистецтв Республіки Білорусь;

1957 — Сергій Проскурня, український режисер;

1984 — Марк-Андре Флері, канадський хокеїст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Голодомор — штучно організований в Україні радянською владою масовий голод, забрав життя кількох мільйонів людей. Багатьом, хто пережив цей акт геноциду українського народу, вдалося вціліти завдяки стравам, виготовленим з малопридатних для їжі речей, таких як кора дерев, лобода, солома тощо.

Студенти Української академії лідерства напередодні Голодомору запустили онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані з 1932» зі стравами, якими українцям довелося харчуватися в той страшний період.