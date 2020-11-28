https://racurs.ua/n147090-koronavirus-v-kieve-skosil-shokiruuschee-kolichestvo-gorojan-karta.html

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 739 человек, в том числе у 132 детей и 79 медиков. Всего подтверждено 67 тыс. 278 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 43 тыс. 347 активных больных.

За сутки умерли 15 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 268 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

683 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

60 девочек от девяти месяцев до 17 лет и 72 мальчиков от девяти месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 112 пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Деснянском районе — 349;

Святошинском районе — 234;

Соломенском районе — 207.

Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Всего коронавирус смогли преодолеть 22 тыс. 663 жители столицы.



Напомним, ранее мы сообщали, что введение жесткого карантина в Украине обсуждают в правительстве, но никакой конкретной даты пока нет. В декабре власти оценят результат введения карантина выходного дня и примут решение. Кабмин будет ориентироваться на его эффект, хотя план по введению более жесткого карантина уже нарабатывается.