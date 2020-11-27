Жесткий локдаун из-за COVID-19 — даты вероятного «закрытия» страны назвали СМИ

https://racurs.ua/n147069-jestkiy-lokdaun-iz-za-covid-19-daty-veroyatnogo-zakrytiya-strany-nazvali-smi.html

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Жесткий локдаун в Украине могут ввести в декабре в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом.

Первый вариант — с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и губернаторами примерно неделю назад. Такие данные обнародовала УП со ссылкой на источник в Офисе президента Владимира Зеленского.

Кроме этого, учитывая стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, общенациональный карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах, — с 7 до 20 декабря. Однако все источники сходятся на том, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет, отмечает издание.

Это одна из версий. В правительстве это не обсуждалось, так что это пока лишь слухи, — уточнил источник в ОПУ.

Напомним, 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с «локдауном выходного дня». Ограничение действует до 30 ноября, но не исключено, что карантин выходного дня продлят до конца года. По словам премьера Дениса Шмыгаля, Кабмин рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.