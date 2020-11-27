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Ракурс
В Украине создали надувную САУ, фото: «Вернись живым»

Надувную артиллерийскую установку создали в Украине (ФОТО)

27 ноя 2020, 16:47
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В Украине создали надувную самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Артиллерийский макет 2С3 САУ «Акация» представили на полигоне Широкий Лан вчера, 26 ноября, сообщается на странице благотворительного фонда помощи украинским военным «Вернись живым» в социальной сети Фейсбук.

Фонд вместе с военными еще в 2018 году начал работу над созданием макетов артиллерийского вооружения. Отмечается, что этот макет САУ был представлен во время командно-штабных учений, где он получил положительные отзывы.

Такая надувная САУ предназначена не только для введения в заблуждение противника, но и для проведения подготовки личного состава в учебных центрах.

Артиллерийский макет 2С3 САУ «Акация», фото: «Вернись живым»

Артиллерийский макет 2С3 САУ «Акация», фото: «Вернись живым»


Артиллерийский макет 2С3 САУ «Акация», фото: «Вернись живым»

Напомним, недавно на одном из военных полигонов прошли огневые испытания новейшей украинской реактивной системы залпового огня «Ураган», созданной госпредприятием «Шепетовский ремонтный завод».

Источник: Ракурс


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