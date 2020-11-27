Драка в Киевском облсовете — «слуги» подрались с полицией

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Ракурс

Драка в Киевском облсовете произошла 27 ноября во время заседания, где должны избрать главу областного совета.

Согласно сообщениям журналистов, потасовки произошли перед голосованием. Часть депутатского корпуса хочет видеть на посту главы Киевского облсовета представителя президентской партии «Слуга народа» Склярова. На заседание прибыли также ряд народных депутатов, в частности из команды Владимира Зеленского.

Напомним, накануне лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко обвинил Ярослава Москаленко, избранного от «За будущее» в подкупе голосов. В ответ Москаленко поинтересовался у Корниенко, известно ли ему о заговоре «Батькивщины» и «слуг» о том, что в обмен за поддержку Склярова представитель партии Юлии Тимошенко якобы получит должность в Министерстве регионального развития, пишут «Буквы» в Фейсбук.

Также депутаты из фракции «За будущее» заявляют, что следить за голосованием прибыли двое нардепов, которые сейчас болеют коронавирусной инфекцией. Представители этой партии вызвали полицию, но ее вытолкали. В конфликте участвовали «слуга» Александр Дубинский и его коллега из «Батькивщины» Константин Бондарев. После столкновений сессия облсовета продолжилась.