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Ракурс
Автомат Калашнікова. Фото: Istock

Невідомий показово розстріляв авто у Києві та залишив «подарунок» — фото

28 лис 2020, 14:15
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Невідомий чоловік обстріляв автомобіль Mercedes у Києві, припаркований в одному з дворів на вулиці Драгоманова. Зловмисник гатив по автівці з автомата Калашникова.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Розстріл авто. Фото: Київ оперативний

За інформацією очевидців, всередині припаркованого автомобіля нікого не було. Після обстрілу зловмисник залишив зброю прямо біля понівеченої іномарки. Біля автомобіля розкидані гільзи.

Розстріл авто. Фото: Київ оперативний


Власнику автомобіля — 20 років. Про мотиви обстрілу не відомо, але передбачається, що «розстріл» авто був попередженням для власника.

Розстріл авто. Фото: Київ оперативний

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянина у Нікополі сталася у понеділок, 14 вересня. Внаслідок надзвичайної події загинуло двоє осіб. Задля затримання зловмисника на території Дніпропетровщини поліція оголосила план «Сирена». Окрім цього, за фактом умисного вбивства двох чоловіків правоохоронці відкрили кримінальне провадження.


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