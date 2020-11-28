Автомат Калашнікова. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147092-nevidomyy-pokazovo-rozstrilyav-avto-u-kyievi-ta-zalyshyv-podarunok-foto.html

Ракурс

Невідомий чоловік обстріляв автомобіль Mercedes у Києві, припаркований в одному з дворів на вулиці Драгоманова. Зловмисник гатив по автівці з автомата Калашникова.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.





За інформацією очевидців, всередині припаркованого автомобіля нікого не було. Після обстрілу зловмисник залишив зброю прямо біля понівеченої іномарки. Біля автомобіля розкидані гільзи.





Власнику автомобіля — 20 років. Про мотиви обстрілу не відомо, але передбачається, що «розстріл» авто був попередженням для власника.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянина у Нікополі сталася у понеділок, 14 вересня. Внаслідок надзвичайної події загинуло двоє осіб. Задля затримання зловмисника на території Дніпропетровщини поліція оголосила план «Сирена». Окрім цього, за фактом умисного вбивства двох чоловіків правоохоронці відкрили кримінальне провадження.