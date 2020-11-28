«Золоту осінь» може знищити глобальне потепління

Осінь. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147093-zolotu-osin-moje-znyschyty-globalne-poteplinnya.html

Ракурс

Зміна клімату може послужити тому, що осінь як барвиста і яскрава пора року може практично припинити своє існування. Нове дослідження показує, що вже до кінця століття період «золотої осені» скоротиться практично на тиждень.

Вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха проаналізували дані по обпадання осіннього листя з 1948 року по 2015 рік у шести видів дерев, які ростуть в помірному кліматі. Про це повідомляє «Популярная механика».

У ході досліджень вони дійшли висновку, що збільшення вегетаційного періоду дерев (час зростання і розвитку рослин) навесні і влітку через більшу кількість CO2, світла і високих температур призведе до більш раннього обпадання листя. Дослідники пов’язують це з тим, що коріння і стовп перестають накопичувати вуглець, який впливає на тривалість життя листя.

Після цього аналізу, вчені спробували створити модель, яка могла б спрогнозувати майбутнє для пори року. Для цього вони провели два експерименти. У ході першого вони порівняли дерева у спеціальних камерах з сьогоднішнім рівнем CO2 з деревами в камерах з подвоєним рівнем. А у другому тесті вони подивилися на вплив тіні на обидві камери.

Об'єднавши результати, вчені визначили, що якщо вже до 2100 року, якщо викиди вуглецю залишаться такими ж високими, тепліша осінь призведе до більш тривалого вегетаційного періоду, а це означає, що листя почне опадати на 3−6 днів раніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління провокує негативні наслідки для всього полярного регіону. Вперше з початку ведення спостережень море Лаптєвих не почало замерзати в кінці жовтня. Кліматологи вважають, що запізніле замерзання моря викликано затяжним теплом і надходженням атлантичних вод.