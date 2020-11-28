В більшості областей України очікуються опади

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Погода в Україні 29 листопада очікується з опадами, здебільшого мокрим снігом та дощем, в більшості регіонів, окрім південно-східних областей.

На заході України очікується переважно сніг. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме −3…+3° (на півдні 0…+5°), вдень — −1…+5° (на півдні — до +9°, в Криму — до +12°).

Погода в Києві 29 листопада буде зі снігом та мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові наступної доби буде зі снігом. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — −1…+1°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі очікується без істотних опадів протягом доби. Вночі термометри покажуть +2…+4°, вдень — +5…+7°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без істотних опадів. Синоптики очікують температуру повітря +2…+4° вночі та +6…+8° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові вночі буде зі снігом та мокрим снігом, вдень — без істотних опадів. Вночі очікується температура повітря +1…+3°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 29 листопада буде зі снігом вдень та вночі. Температура вночі становитиме 0…-2°, вдень повітря прогріється до 0…+2°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.ґ

Геомагнітний стан у Києві буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики нещодавно опублікували прогноз погоди на грудень.