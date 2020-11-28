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Ракурс
Під час панахиди, фото: Світовий конгрес українців

Епіфаній провів панахиду в музеї Голодомору (ВІДЕО)

28 лис 2020, 17:52
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Панахиду за упокій душ жертв голодоморів провів на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» очільник Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Молімося за упокій кожної душі, яка зазнала жахливої смерті від голодоморів, — зазначається в повідомленні.

У ПЦУ зазначають, що голод торкнувся не лише тіл, а й душ українців, цим страшним геноцидом було знецінено духовні та моральні засади буття: любов і гідність.

Жорстокий режим радянської влади перетворив людське життя з цінності на якийсь непотріб, — наголошують у ПЦУ. — Навіть після трагічної голодної смерті з людиною не могли належно попрощатися.

Участь у молебні також взяли представники Української греко-католицької церкви.

Пам’ять жертв голодоморів 1921—1923, 1932−1933 та 1946−1947 років, жертвами яких стали мільйони осіб, в Україні щороку вшановують в четверту суботу листопада.


Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, до посольства РФ у Києві активісти принесли хрести в пам’ять про жертв голодоморів.

Джерело: Ракурс


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