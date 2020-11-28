В Україні з'явиться нове професійне свято

https://racurs.ua/ua/n147099-nove-profesiyne-svyato-z-yavylosya-v-ukrayini-detali.html

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В Україні з’явилося нове професійне свято — День працівника системи фінансового моніторингу.

Його щороку відзначатимуть 28 листопада. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського № 523/2020 від 28 листопада 2020 року, опублікованому на сайті Офісу президента.

Цей указ Зеленського набуває чинності з дня його опублікування.

У тексті указу зазначається, що це професійне свято запроваджується на підтримку відповідної ініціативи Кабміну, враховуючи «значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти» у сфері протидії таким злочинам, як відмивання доходів та фінансування тероризму.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський запровадив в Україні ще одне професійне свято — День виноградаря та винороба.