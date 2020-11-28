Вагоны «Укрзализныци» покрасят в более темный цвет, фото: Владимир Жмак

https://racurs.ua/n147101-ukrzaliznycya-pokrasit-vagony-v-drugoy-cvet-foto.html

Ракурс

«Укрзализныця» решила изменить стандартный цвет вагонов со светло-синего на более темный.

Очлиьник «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Жмака, такое решение руководство госкомпании приняло, посоветовавшись с проводниками.

Решили изменить и окраску вагонов: светлый фон — на темный. Новые цвета — не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны, — заявил он.

Также Жмак сообщил, что в вагонах, которые ремонтируют, устанавливают камеры, заменяют поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и USB-розетки.

Напомним, назначение Жмака новым руководителем «Укрзализныци» Кабинет министров одобрил во второй половине августа по результатам проведения соответствующих конкурса и собеседований.