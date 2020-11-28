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Вагоны «Укрзализныци» покрасят в более темный цвет, фото: Владимир Жмак
«Укрзализныця» покрасит вагоны в другой цвет (ФОТО)https://racurs.ua/n147101-ukrzaliznycya-pokrasit-vagony-v-drugoy-cvet-foto.htmlРакурс
«Укрзализныця» решила изменить стандартный цвет вагонов со светло-синего на более темный.
Очлиьник «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По словам Жмака, такое решение руководство госкомпании приняло, посоветовавшись с проводниками.
Решили изменить и окраску вагонов: светлый фон — на темный. Новые цвета — не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны, — заявил он.
Также Жмак сообщил, что в вагонах, которые ремонтируют, устанавливают камеры, заменяют поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и USB-розетки.
Напомним, назначение Жмака новым руководителем «Укрзализныци» Кабинет министров одобрил во второй половине августа по результатам проведения соответствующих конкурса и собеседований.
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