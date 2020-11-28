Вагони «Укрзалізниці» пофарбують в більш темний колір, фото: Володимир Жмак

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Ракурс

«Укрзалізниця» вирішила змінити стандартний колір вагонів зі світло-синього на більш темний.

Очліьник «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Жмака, таке рішення керівництво держкомпанії ухвалило, порадившись із провідниками.

Вирішили змінити і фарбування вагонів: світлий фон — на темний. Нові кольори — не лише гарно, але й практично. Провідники результатом задоволені, — заявив він.

Також Жмак повідомив, що в вагонах, які ремонтують, встановлюють камери, замінюють поручні, облаштовують полички для мобільних телефонів та USB-розетки.

Нагадаємо, призначення Жмака новим керівником «Укрзалізниці» Кабінет міністрів схвалив у другій половині серпня за результатами проведення відповідних конкурсу та співбесід.