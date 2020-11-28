У Харкові обстріляли трамвай

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Трамвай з пасажирами обстріляли в Харкові.

Інцидент стався у Шевченківському районі міста пізно ввечері 27 листопада, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Постраждалих внаслідок цього інциденту немає, обставини події та причетні особи встановлюються.

Відомості за цим інцидентом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Максимальне покарання, яке законодавство передбачає за це правопорушення, становить позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Інцидент стався 27 листопада о 21.30, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на директора комунального підприємства «Жовтневе депо» Андрія Кучеренка.

За його словами, в результаті обстрілу в транспортному засобі розтрощено чотири вікна. Трамвай довелося зняти з маршруту для ремонту.

З якої саме зброї обстріляли трамвай — пневматичної чи вогнепальної, встановлюють експерти.

Нагадаємо, у Києві нещодавно невідома особа з автомата Калашникова обстріляла припаркований в одному з дворів автомобіль Mercedes.