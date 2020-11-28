В Харькове обстреляли трамвай

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Трамвай с пассажирами обстреляли в Харькове.

Инцидент произошел в Шевченковском районе города поздно вечером 27 ноября, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Пострадавших в результате этого инцидента нет, обстоятельства события и причастные лица устанавливаются.

Сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Максимальное наказание, которое законодательство предусматривает за это правонарушение, составляет лишение свободы на срок до четырех лет.

Инцидент произошел 27 ноября в 21.30, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на директора коммунального предприятия «Октябрьское депо» Андрея Кучеренко.

По его словам, в результате обстрела в транспортном средстве разбиты четыре окна. Трамвай пришлось снять с маршрута для ремонта.

Из какого именно оружия обстреляли трамвай — пневматического или огнестрельного, устанавливают эксперты.

Напомним, в Киеве недавно неизвестный из автомата Калашникова обстрелял припаркованный в одном из дворов автомобиль Mercedes.