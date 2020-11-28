Дональд Трамп, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n147104-tramp-planiruet-snova-ballotirovatsya-na-vyborah-prezidenta-ssha-smi.html

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Дональд Трамп, действующий президент США, который на нынешних выборах главы государства уступил кандидату от Демократической партии Джо Байдену, планирует в 2024 году снова выдвинуть свою кандидатуру на эту должность.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание The Daily Beast.

По информации источников издания, Трамп в настоящее время ждет благоприятного момента, чтобы объявить об этом и таким образом оставить за собой сторонников Республиканской партии США на следующие четыре года.

Возможно это будет сделано во время недели, на которую придется инаугурация Байдена, в частности в сам день инаугурации, если все попытки Трампа обжаловать результаты недавних выборов в суде останутся без результатов.

Отмечается, что команда Трампа уже начала по этому вопросу опрашивать спонсоров, чтобы узнать, на чью поддержку в таком случае можно будет рассчитывать.

В то же время ни в команде Трампа, ни в Белом доме официальных комментариев относительно этой информации изданию получить не удалось.

Напомним, Трамп недавно поручил начать процесс передачи дел команде Байдена.