Строительство «Северного потока-2» могут возобновить, фото: Pjotr ​​Mahhonin

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Строительство «Северного потока-2» — газопровода, призванного доставлять газ из России в Германию в обход Украины, может возобновиться уже 5 декабря.

Речь идет о планах достроить участок газопровода, расположенный в территориальных водах Германии, сообщает немецкая радиостанция NDR со ссылкой на пресс-службу Nord Stream AG.

Пока еще не решено, какое именно судно будет осуществлять соответствующие работы.

Сейчас для завершения проекта не хватает около 75 км труб — около 16 км в пределах немецкой эксклюзивной экономической зоны, остальные 60 км — на территории Дании.

Компания планирует в декабре начать прокладку отрезка в 2,6 км на каждой из двух ниток газопровода, чтобы соединить «Северной поток-2» с берегом — газораспределительной станции в немецком городе Любмине.

Отмечается, что Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде уже предупредило капитанов судов, проходящих в этом районе, о начале строительных работ.

Напомним, в сентябре Польша предложила свою альтернативу «Северному потоку-2».