США усилили давление на компании, которые строят Nord Stream 2. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n146807-severnyy-potok-2-ssha-usilili-davlenie-na-kompanii-kotorye-stroyat-gazoprovod.html

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Строительство газопровода «Северный поток-2» пытаются остановить Соединенные Штаты Америки.

Администрация США уже усилила давление на компании из стран Европейского Союза, которые участвуют в строительстве газопровода. При этом в Белом доме не хотят прибегать к крайним мерам и вводить санкции. Однако Вашингтон контактирует с компаниями и предупреждает их о возможных санкциях. Об этом 21 ноября сообщает DW со ссылкой на источник.

США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта, — отмечает источник.

Не сообщается, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Однако в Вашингтоне уверены, что им удастся прекратить строительство Nord Stream 2.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести новые санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, участвующих в строительстве газопровода. Соответствующие положения внесут в ежегодный оборонный законопроект, который должны принять до 2020 года.

Санкции США против российского газопровода не поддерживают в Европейском Союзе — 24 страны ЕС подписали ноту протеста, которая требует от Вашингтона прекратить вмешательство в его строительство.