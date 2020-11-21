США посилили тиск на компанії, які будуть Nord Stream 2. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n146807-pivnichnyy-potik-2-ssha-posylyly-tysk-na-kompaniyi-yaki-buduut-gazogin.html

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Будівництво газопроводу «Північний потік-2» намагаються зупинити Сполучені Штати Америки.

Адміністрація США вже посилила тиск на компанії з країн Європейського Союзу, які беруть участь у будівництві газогону. При цьому в Білому домі не хочуть вдаватися до крайніх заходів та запроваджувати санкції. Однак Вашингтон контактує з компаніями і попереджає їх про можливі санкції. Про це 21 листопада повідомляє DW з посиланням на джерело.

США не хочуть вводити санкції проти європейських компаній. Ми робимо ці дзвінки, щоб попередити їх і дати їм час вийти з проекту, — зазначає джерело.

Не повідомляється, з якими саме компаніями зв’язується Білий дім. Однак у Вашингтоні впевнені, що їм вдасться припинити будівництво Nord Stream 2.

Раніше повідомлялося, що США планують запровадити нові санкції щодо страхових та сертифікаційних компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу. Відповідні положення внесуть у щорічний оборонний законопроект, який мусять ухвалити до 2020 року.

Натомість санкції США проти російського газогону не підтримують у Європейському Союзі — 24 країни ЄС підписали ноту протесту, яка вимагає від Вашингтона припинити втручання у його будівництво.