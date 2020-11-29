Российские Ту-142 перехватили у берегов Великобритании. Фото: raf.mod.uk

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Российские военные самолеты перехватили над Северным морем близ Великобритании.

Истребители Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании были подняты по тревоге 28 ноября. Британские боевые самолеты перехватили два российский дальних патрульных противолодочных Ту-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства. Об этом сообщила пресс-служба командования Королевских ВВС.

Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, Typhoon ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов, — сообщили в ведомстве.

Также командование опубликовало фотографии одного из перехваченных самолетов ВМФ России с бортовым номером RF-34057.

Напомним, британские истребители перехватили два российских самолета у берегов Шотландии. Самолеты поднялись в небо, когда российские Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.