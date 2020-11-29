О странном последствии пандемии COVID-19 сообщили биологи. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n147112-o-strannom-posledstvii-pandemii-covid-19-soobschili-biologi.html

Ракурс

Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 стала причиной снижения рождаемости в США на 10−15 процентов.

Такой спад рождаемости наблюдался в октябре-ноябре. Ученые предполагают, что люди боялись заводить детей, когда узнали о ситуации с коронавирусом в начале года в Китае. Об этом 29 ноября заявила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает Lenta.ru.

В США в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом примерно на 10−15 процентов. При этом на самом деле это не очень понятно. Потому что снижение — то вперед. Беременность — девять месяцев. И получается, что люди, как только услышали по радио о плохой ситуации в Китае, сразу же решили — детей рожать не будем, — отметила биолог.



По мнению ученого, снижение рождаемости можно объяснить тем, что из-за коронавируса много кто может тянуть с регистрацией новорожденных детей. Также Баранова добавила, что не оправдался прогноз того, что из-за локдауна повысится рождаемость.

Напомним, ученые сообщали, что психические расстройства угрожают людям, которые уже побороли коронавирус. У таких лиц, в частности, может возникнуть обсессивно-компульсивное расстройство.