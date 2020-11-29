Первые нарушения на выборах мэра Черновцов зафиксировала ОПОРА. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/n147113-pervye-narusheniya-na-vyborah-mera-chernovcov-zafiksirovala-opora.html

Ракурс

На выборах мэра Черновцов, которые проходят в воскресенье, 29 ноября, фиксируються нарушения.

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА выявили нарушения, которые касались организации проведения выборов и работы избирательной комиссии. В частности, на участке № 730470 члены комиссии по состоянию на 9.00 уже заполнили протокол подсчета голосов, куда вписали фамилии и подписи членов Участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ОПОРЫ.

На участок вызвали полицию. В организации отметили, что за подписание протокола до окончательного его заполнения членам избиркома грозит лишение свободы от двух до шести лет.

А недостаточное количество урн и кабинок для голосования обнаружили сразу на 16 участках. А еще часть участков не оборудована пандусами, чем ограничивается право людей с инвалидностью.

Также нарушения наблюдатели зафиксировали на избирательном участке № 730528. Оказалось, что полицейские и представители экзит-пола, которые проводили опрос, находились на территории участка. После замечания посторонние покинули участок.

Напомним, Андрея Садового официально провозгласили победителем второго тура выборов городского головы Львова, голосование на которых состоялось 22 ноября. Он получил 62,25% голосов избирателей, его оппонент Олег Синютка, представитель «Европейской солидарности», — 37,75%.