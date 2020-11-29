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Ракурс
В Японии стало больше самоубийц. Фото: podrobnosti.ua

Число самоубийств в Японии за месяц больше, чем смертей от коронавируса за 2020 год

29 ноя 2020, 12:32
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В Японии в результате самоубийств умерли больше людей, чем от осложнений коронавирусной болезни за весь текущий год.

Месячное число самоубийств в Японии возросло до 2 тыс. 153 в октябре, в то же время общее число жертв коронавируса за все время пандемии составило 2 тыс. 87 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального полицейского управления Японии.

Отмечается, что больше всего во время пандемии пострадали японки и растет количество женских самоубийств. В октябре число самоубийств женщин в Японии увеличилось почти на 83% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. За тот же период количество самоубийств среди мужчин выросло почти на 22%.

По мнению экспертов, люди накладывают на себя руки из-за массовых сокращений на фоне пандемии в гостиничном, пищевом и розничном секторах, где среди работников фиксируют больший процент женщин.


В ВОЗ заявляют, что Япония является одним из мировых лидеров по количеству самоубийств. Например, в 2016 году уровень суицидов здесь составлял 18,5 на 100 тыс. человек. Высший показатель наблюдали только в Южной Корее.

Напомним, ученые сообщали, что психические расстройства угрожают людям, которые уже побороли коронавирус. У таких лиц, в частности, может возникнуть обсессивно-компульсивное расстройство.

Источник: Ракурс


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