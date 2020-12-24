Вибух у Києві стався в приміщенні банку. Фото: Нацполіція

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Вибух у Києві стався в приміщенні банку. Повідомлення до поліції про пошкодження банківського термінала після вибуху надійшло 24 грудня о 3.25.

Зловмисник виламав двері банківського відділення у Деснянському районі столиці, кинув у коридор вибухівку та втік. Постраждалих немає, пошкоджено вхідні двері, платіжний термінал та припарковану неподалік автівку. Про це повідомляють у прес-службі поліції Києва.

На місці події працювали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та патрульні. Поліцейські переглянули відео з камер спостереження та опитали свідків. Наразі правопорушник перебуває у розшуку.

Також відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, в Києві прогримів вибух біля офісу політичної партії «Національний корпус».