Як зміниться зовнішня політика України у 2021 році, розповів Кулеба

https://racurs.ua/ua/n148228-yak-zminytsya-zovnishnya-polityka-ukrayiny-u-2021-roci-rozpoviv-kuleba.html

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Пріоритети зовнішньої політики України на 2021 рік окреслив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на підсумковому онлайн-брифінгу 24 грудня. Також він прокоментував питання агресії РФ на Донбасі та в Криму.

Короткострокова мета для України у відносинах з Росією — вихід на принцип мирного співіснування.

Нам потрібно навчитися жити з тією Росією, яка у нас під боком. Для цього потрібно тверезо на неї подивитися… Короткострокова мета для України — вихід на принцип мирного співіснування з Росією, який означатиме припинення війни, повернення світу і територіальної цілісності України. Але стратегічні цілі Росії при цьому залишаться незмінними, а вони — деструктивні щодо України, — заявив Кулеба.

За словами головного дипломата України, у наступному році роботу МЗС зосередять на семи пріоритетних напрямках. Йдеться, перш за все, про протидію російській агресії та зміцнення безпеки України.

Другий напрямок — питання, пов’язані з пандемією коронавірусу, оскільки COVID-19 залишатиметься викликом ще тривалий час.

Третій пріоритет — запуск «Кримської платформи», яку цьогоріч ініціював Київ. За словами Кулеби, Москва докладатиме максимум зусиль для дискредитації міжнародного майданчика для дискусії щодо проблем анексованого Криму.

Четвертим пріоритетом очільник МЗС назвав розробку «якісно нової та ефективної» політики України щодо закордонних українців.

Потреба в такій політиці давно перезріла… Нам потрібно подивитися на структуру закордонних українців і їхні потреби… Ми маємо підтримувати громадську діяльність українців, намагання захищати свої інтереси через політичні інститути, — зауважив Кулеба.

Він планує чітко визначити роль українців у просуванні інтересів Києва в політичному та економічному житті різних країн.

П’ятий пріоритет — нарощування експорту та залучення інвестицій. Міністр додав, що у 2020 році було змінено підходи до роботи з експортерами.

Шостий пріоритет — утримання та зміцнення позицій України у сфері енергетики, насамперед водневої.

Ця задача стає політичною. Той, хто відстане у переході на зелену економіку, втратить позиції у світі, тому потрібно працювати над тим, щоб у відносинах з ЄС та іншими партнерами зміцнювати позицію України, — переконаний Кулеба.

Сьомим напрямком стане активізація співпраці з країнами Африки.

Ми відкриємо новий обрій для української дипломатії — це Африка. Ми ретельно готувалися до виходу на африканський континент… побудували обережну, зважену і, сподіваюся, дієву політику, — розповів Кулеба.

Стратегічний документ щодо відносин з країнами Африки буде поданий на розгляд президента Володимира Зеленського.