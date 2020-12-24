Как изменится внешняя политика Украины в 2021 году, рассказал Кулеба

https://racurs.ua/n148228-kak-izmenitsya-vneshnyaya-politika-ukrainy-v-2021-godu-rasskazal-kuleba.html

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Приоритеты внешней политики Украины на 2021 очертил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на итоговом онлайн-брифинге 24 декабря. Также он прокомментировал вопрос агрессии РФ на Донбассе и в Крыму.

Краткосрочная цель для Украины в отношениях с Россией — выход на принцип мирного сосуществования.

Нам нужно научиться жить с той Россией, которая у нас под боком. Для этого нужно трезво на нее посмотреть… Краткосрочная цель для Украины — выход на принцип мирного сосуществования с Россией, который будет означать прекращение войны, возвращение мира и территориальной целостности Украины. Но стратегические цели России при этом останутся неизменными, а они — деструктивные для Украины, — заявил Кулеба.

По словам главного дипломата страны, в следующем году работу МИД сосредоточат на семи направлениях. Речь идет, прежде всего, о противодействии российской агрессии и укреплении безопасности Украины.

Второе направление — вопросы, связанные с пандемией коронавируса, поскольку это будет оставаться главным вызовом еще длительное время.

Третий приоритет — запуск «Крымской платформы», которую в этом году инициировал Киев. По словам Кулебы, Москва будет прилагать максимум усилий для дискредитации международной площадки для дискуссии о проблемах аннексированного Крыма.

Четвертым приоритетом глава МИД назвал разработку «качественно новой и эффективной» политики Украины относительно диаспоры.

Потребность в такой политике давно перезрела… Нам нужно посмотреть на структуру иностранных украинцев и их потребности… Мы должны поддерживать общественную деятельность украинцев, попытки защищать свои интересы с помощью политических институтов, — отметил Кулеба.

Он планирует четко определить роль украинцев в продвижении интересов Киева в политической и экономической жизни разных стран.

Пятый приоритет — наращивание экспорта и привлечение инвестиций. Министр добавил, что в 2020 году было изменены подходы к работе с экспортерами.

Шестой приоритет — содержание и укрепление позиций Украины в сфере энергетики, прежде всего водородной.

Эта задача становится политической. Тот, кто отстанет в переходе на зеленую экономику, потеряет позиции в мире, поэтому нужно работать над тем, чтобы в отношениях с ЕС и другими партнерами укреплять позицию Украины, — убежден Кулеба.

Седьмым направлением станет активизация сотрудничества со странами Африки.

Мы откроем новый горизонт для украинской дипломатии — это Африка. Мы тщательно готовились к выходу на африканский континент… построили осторожную, взвешенную и, надеюсь, действенную политику, — рассказал Кулеба.

Стратегический документ об отношениях со странами Африки будет представлен на рассмотрение президента Владимира Зеленского.