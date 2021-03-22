Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Фото: slovoidilo.ua

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Наиболее уязвимыми к коронавирусной болезни COVID-19 остаются пожилые люди.

Эта возрастная категория все еще в «красной зоне» риска, поскольку наибольшая доля заболевших именно в возрастной группе 50−59 лет, 60 и старше. Об этом 22 марта рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом «коронавирусная болезнь». И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти неизменна. При этом последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+, — подчеркнул представитель Минздрава.

Ляшко отметил, что 75−80% всех летальных исходов регистрируется именно в возрастной группе более 60 лет. Кроме того, в возрастной группе 65 и старше выше и вероятность повторного инфицирования.

По словам заместителя министра, журнал The Lancet опубликовал данные о том, что вероятность повторного инфицирования COVID-19 выше в возрастной группе 65 и старше — в 47,1% случаев перенесенная болезнь защитила от повторного инфицирования. В то же время для людей моложе 65 лет такой показатель составляет 80,5%.

Также он добавил, что результаты третьей фазы клинического исследования вакцины AstraZeneca, которое недавно завершилось в США, показали более 80% эффективности в возрастной группе 65+ лет.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили в 7 тыс. 893 новых случаев коронавируса. Больше всего больных зафиксировали во Львовской области.