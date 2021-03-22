COVID-19 обнаружили еще у 7,8 тыс. человек, больше всего — на Львовщине

https://racurs.ua/n152059-covid-19-obnarujili-esche-u-7-8-tys-chelovek-bolshe-vsego-na-lvovschine-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 марта обнаружили у 7 тыс. 893 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы во Львовской области.

Об этом в Фейсбуке в понедельник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник, — отметил Степанов.

За сутки было проведено 34 тыс. 129 тестирований методами ПЦР и ИФА.

Наибольшее число новых подтвержденных случаев зафиксировано в:

Львовской области (937),

Одесской области (745),

Житомирской области (580),

Киевской области (557),

Винницкой области (513).



Напомним, коронавирус в Украины 20 марта подхватили 11 тыс. 145 человек. Заболели 585 детей и 199 медработников. Также за минувшие сутки зафиксировано 166 летальных случаев.