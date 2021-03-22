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COVID-19 обнаружили еще у 7,8 тыс. человек, больше всего — на Львовщине

COVID-19 обнаружили еще у 7,8 тыс. человек, больше всего — на Львовщине (ИНФОГРАФИКА)

22 мар 2021, 08:30
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 марта обнаружили у 7 тыс. 893 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы во Львовской области.

Об этом в Фейсбуке в понедельник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник, — отметил Степанов.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За сутки было проведено 34 тыс. 129 тестирований методами ПЦР и ИФА.

Наибольшее число новых подтвержденных случаев зафиксировано в:

  • Львовской области (937),

  • Одесской области (745),

  • Житомирской области (580),

  • Киевской области (557),

  • Винницкой области (513).


Напомним, коронавирус в Украины 20 марта подхватили 11 тыс. 145 человек. Заболели 585 детей и 199 медработников. Также за минувшие сутки зафиксировано 166 летальных случаев.

Источник: Ракурс


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