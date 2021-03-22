COVID-19 обнаружили еще у 7,8 тыс. человек, больше всего — на Львовщине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152059-covid-19-obnarujili-esche-u-7-8-tys-chelovek-bolshe-vsego-na-lvovschine-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 марта обнаружили у 7 тыс. 893 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы во Львовской области.
Об этом в Фейсбуке в понедельник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
7 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник, — отметил Степанов.
За сутки было проведено 34 тыс. 129 тестирований методами ПЦР и ИФА.
Наибольшее число новых подтвержденных случаев зафиксировано в:
Львовской области (937),
Одесской области (745),
Житомирской области (580),
Киевской области (557),
Винницкой области (513).
Напомним, коронавирус в Украины 20 марта подхватили 11 тыс. 145 человек. Заболели 585 детей и 199 медработников. Также за минувшие сутки зафиксировано 166 летальных случаев.