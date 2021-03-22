COVID-19 виявили ще у 7,8 тис. осіб, найбільше — на Львівщині

https://racurs.ua/ua/n152059-covid-19-vyyavyly-sche-u-7-8-tys-osib-naybilshe-na-lvivschyni-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 22 березня виявили у 7 тис. 893 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Львівській області.

Про це у Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

7 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник, — зазначив Степанов.

За добу було здійснено 34 тис. 129 тестувань методами ПЛР та ІФА.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зафіксована у:

Львівській області (937),

Одеській області (745),

Житомирській області (580),

Київській області (557),

Вінницькій області (513).



Нагадаємо, коронавірус в Україні 20 березня підхопили 11 тис. 145 осіб. Захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників. Також за минулу добу зафіксовано 166 летальних випадків.