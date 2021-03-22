COVID-19 виявили ще у 7,8 тис. осіб, найбільше — на Львівщині (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152059-covid-19-vyyavyly-sche-u-7-8-tys-osib-naybilshe-na-lvivschyni-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 22 березня виявили у 7 тис. 893 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Львівській області.
Про це у Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
7 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник, — зазначив Степанов.
За добу було здійснено 34 тис. 129 тестувань методами ПЛР та ІФА.
Найбільша кількість нових підтверджених випадків зафіксована у:
Львівській області (937),
Одеській області (745),
Житомирській області (580),
Київській області (557),
Вінницькій області (513).
Нагадаємо, коронавірус в Україні 20 березня підхопили 11 тис. 145 осіб. Захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників. Також за минулу добу зафіксовано 166 летальних випадків.