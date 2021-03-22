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COVID-19 виявили ще у 7,8 тис. осіб, найбільше — на Львівщині

COVID-19 виявили ще у 7,8 тис. осіб, найбільше — на Львівщині (ІНФОГРАФІКА)

22 бер 2021, 08:30
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Коронавірус в Україні станом на ранок 22 березня виявили у 7 тис. 893 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Львівській області.

Про це у Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

7 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник, — зазначив Степанов.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За добу було здійснено 34 тис. 129 тестувань методами ПЛР та ІФА.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зафіксована у:

  • Львівській області (937),

  • Одеській області (745),

  • Житомирській області (580),

  • Київській області (557),

  • Вінницькій області (513).


Нагадаємо, коронавірус в Україні 20 березня підхопили 11 тис. 145 осіб. Захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників. Також за минулу добу зафіксовано 166 летальних випадків.

Джерело: Ракурс


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