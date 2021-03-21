Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Освіта 24»

Коронавірус у Миколаєві — хворі лежать у коридорах (ФОТО)

21 бер 2021, 23:00
999

Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися.

У Миколаєві, який з 24 березня посилює карантинні заходи, щоб зупинити негативні тенденції, заповнюваність лікарняних ліжок наближається до 100%. Про це повідомляє Tekegram-канал «Украина Сейчас» з посиланням на дані інформаційно-аналітичної системи MEDdata.

Зазначається, що на ранок сьогоднішнього дня, 21 березня, рівень заповнюваності ліжок для хворих на COVID-19 у медзакладах міста був такий:

  • Миколаївська міська лікарня № 3 — 84,4%;
  • Миколаївська міська лікарня № 1 — 85,9%;
  • Миколаївська міська лікарня № 5 — 98,3%;
  • Обласна інфекційна лікарня — 100%.

За даними видання, у ковідному відділенні міської лікарні № 3 людям доводиться лежати на лікарняних ліжках, встановлених у коридорах медзакладу.

Подібна ситуація спостерігається і в інших лікарнях міста, — зазначає видання.


У ковідному відділенні міської лікарні №3 людям доводиться лежати на лікарняних ліжках, встановлених у коридорах, фото: «Украина Сейчас»

Нагадаємо, посилені карантинні заходи діятимуть у Миколаєві щонайменше до 4 квітня включно.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів