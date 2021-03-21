В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Освіта 24»

https://racurs.ua/n152058-koronavirus-v-nikolaeve-bolnye-lejat-v-koridorah-foto.html

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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться.

В Николаеве, который с 24 марта усиливает карантинные меры, чтобы остановить негативные тенденции, заполняемость больничных коек приближается к 100%. Об этом сообщает Tekegram-канал «Украина Сейчас» со ссылкой на данные информационно-аналитической системы MEDdata.

Отмечается, что на утро сегодняшнего дня, 21 марта, уровень заполняемости коек для больных COVID-19 в медучреждениях города был такой:

Николаевская городская больница № 3 — 84,4%;

Николаевская городская больница № 1 — 85,9%;

Николаевская городская больница № 5 — 98,3%;

Областная инфекционная больница — 100%.

По данным издания, в ковидном отделении городской больницы № 3 людям приходится лежать на больничных койках, установленных в коридорах медучреждения.

Подобная ситуация наблюдается и в других больницах города, — отмечает издание.



Напомним, усиленные карантинные меры будут действовать в Николаеве по меньшей мере до 4 апреля включительно.