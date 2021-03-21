Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Освіта 24»

Коронавирус в Николаеве — больные лежат в коридорах (ФОТО)

21 мар 2021, 23:00
999

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться.

В Николаеве, который с 24 марта усиливает карантинные меры, чтобы остановить негативные тенденции, заполняемость больничных коек приближается к 100%. Об этом сообщает Tekegram-канал «Украина Сейчас» со ссылкой на данные информационно-аналитической системы MEDdata.

Отмечается, что на утро сегодняшнего дня, 21 марта, уровень заполняемости коек для больных COVID-19 в медучреждениях города был такой:

  • Николаевская городская больница № 3 — 84,4%;
  • Николаевская городская больница № 1 — 85,9%;
  • Николаевская городская больница № 5 — 98,3%;
  • Областная инфекционная больница — 100%.

По данным издания, в ковидном отделении городской больницы № 3 людям приходится лежать на больничных койках, установленных в коридорах медучреждения.

Подобная ситуация наблюдается и в других больницах города, — отмечает издание.


В ковидном отделении городской больницы №3 людям приходится лежать на больничных койках, установленных в коридорах, фото: «Украина Сейчас»

Напомним, усиленные карантинные меры будут действовать в Николаеве по меньшей мере до 4 апреля включительно.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров