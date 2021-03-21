ФСБ запретила россиянам наблюдать за звездами

Жителям Иркутской области РФ не удалось понаблюдать за звездами

https://racurs.ua/n152057-fsb-zapretila-rossiyanam-nabludat-za-zvezdami.html

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В Иркутской области РФ ФСБ запретила местным жителям наблюдать за звездами.

В городе Усть-Кут должна была состояться согласованная с властями уличная акция наблюдения за звездами в рамках «Всемирной ночи тротуарной астрономии», однако ФСБ неожиданно запретила ее проводить, сообщает издание «Сибирь. МБХ медиа».

Нам согласовали сначала, а потом глава города сказал мне, что из ФСБ запретили согласовывать, поскольку на мероприятии может быть раздача материалов, — рассказал один из организаторов акции, глава правозащитной организации «Центр гражданского содействия» Алексей Тупицин.

«Всемирная ночь тротуарной астрономии» регулярно проходит во многих городах мира. В рамках этой акции волонтеры устанавливают на улицах телескопы, с помощью которых понаблюдать за небом могут все желающие.

«Центр гражданского содействия» планировал на выделенной площадке установить два телескопа.

Напомним, недавно ФСБ заявила о задержании в России якобы «группы украинских радикалов».