ФСБ заявила о задержании украинских радикалов в двух городах РФ. Фото:

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Федеральная служба безопасности России объявила о задержании группы «украинских радикалов».

Спецслужба страны-агрессора заявляет о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников так называемого украинского молодежного радикального сообщества «МКУ». Якобы этой группой руководил 21-летний гражданин Украины Егор Краснов. Об этом 19 марта сообщает «РБК» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что спецура нашла в домах задержанных «большое количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия». Против так называемых 19-летних и 20-летних радикалов возбудили уголовные дела в незаконной организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Кроме того, ряд молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет подозревают в экстремизме (ч. 2 ст. 282.1 УК). Российские следователи считают, что в 2018 году житель Геленджика вместе с единомышленником организовал и создал экстремистскую организацию.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Воронеже российские силовики задержали якобы сторонников «украинской молодежной группы», причастных к «пропаганды идеологии неонацизма и массовых убийств».