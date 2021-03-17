Оккупанты в Крыму «шьют» журналисту дело о шпионаже

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Ракурс

В оккупированном Крыму российские силовики приписывают журналисту дело о шпионаже в интересах Украины.

С таким заявлением вечером во вторник, 16 марта, выступил президент «Радио Свобода» Джейми Флай.

Задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы «Радио Свобода», вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей, — говорится в заявлении Флая.

Отмечается, что у Есипенко двойное российско-украинское гражданство.

По информации председателя правления общественной организации «Смена» Татьяны Печончик, Есипенко задержала ФСБ после посещения акции 9 марта в день ​​рождения Тараса Шевченко в Симферополе.

Ряд правозащитных организаций уже выступили с заявлением по поводу задержания Есипенко.

Международные организации и правительства демократических государств правозащитники призвали обратиться к Российской Федерации с требованием немедленно сообщить информацию о точном местонахождении Есипенко, его состояние здоровья и допустить к нему независимых адвокатов.

16 марта российская ФСБ сообщила, что в аннексирована Крыму ФСБ задержала россиянина, который якобы собирал по заданию украинской разведки информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство.

Информация появилась в день седьмой годовщины так называемого «референдума» об аннексии Крыма Россией.

Есипенко арестовали на два месяца (до 11 мая) по обвинению в изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов. Однако не исключено, что ему добавят новые статьи: ФСБ уже заявила, что Есипенко якобы проводил «разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб».