YouTube заблокировал пропагандистский фильм россиян об оккупированном Крыме. Фото: 24smi

https://racurs.ua/n151625-youtube-zablokiroval-propagandistskiy-film-rossiyan-ob-okkupirovannom-kryme.html

Ракурс

Видеосервис YouTube установил двойное предупреждение на пропагандистский фильм об аннексии Крыма российского телеведущего Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину».

Перед просмотром ленты появляется плашка «это видео может быть неприемлемым для некоторых зрителей». Об этом говорится в сообщении на сайте YouTube.

Если пользователь соглашается продолжить просмотр, то появляется еще одно предупреждение: «Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей».

После этого пользователю снова нужно нажать кнопку согласия на просмотр.

Автор фильма связал появление пометки в YouTube с предстоящей годовщиной аннексии Крыма, поскольку на это время, по его словам, припадает «всплеск просмотров фильма».

По мнению Кондрашова, кому-то может не нравиться, что его фильм показывают в российских школах, «чтобы рассказать учащимся, что было».

Фильм «Крым. Путь на Родину» рассказывает об аннексии Крыма Россией. Большую его часть составляет интервью президента России Владимира Путина. В нем Путин признал, что направил в Крым военных РФ.

В 2015 году фильм опубликовали в аккаунте телеканала «Россия 24» в YouTube. С тех пор видео собрало больше 13 млн просмотров, комментарии к нему отключены.

Напомним, Кремль будет рассматривать участие любых стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность России. Москва расценивает озвученную Киевом стратегию деоккупации Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух регионов России.