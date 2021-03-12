YouTube заблокував пропагандистський фільм росіян про окупований Крим. Фото: 24smi

https://racurs.ua/ua/n151625-youtube-zablokuvav-propagandystskyy-film-rosiyan-pro-okupovanyy-krym.html

Ракурс

Відеосервіс YouTube встановив подвійне попередження на пропагандистський фільм про анексію Криму російського телеведучого Андрія Кондрашова «Крым. Путь на Родину».

Перед переглядом стрічки з’являється плашка «це відео може бути неприйнятним для деяких глядачів», йдеться на сайті YouTube.

Якщо користувач погоджується продовжити перегляд, то з’являється ще одне попередження: «Контент, на думку учасників спільноти YouTube, містить матеріали, які можуть налякати або шокувати деяких користувачів».

Після цього користувачеві знову потрібно натиснути кнопку згоди на перегляд.

Автор фільму пов’язав появу позначки в YouTube з майбутньою річницею анексії Криму, оскільки, за його словами, на цей час припадає «сплеск переглядів фільму».

На думку Кондрашова, комусь може не подобатися, що його фільм показують в російських школах, «щоб розповісти учням, що було».

Фільм «Крым. Путь на Родину» розповідає про анексію Криму Росією. Більшу його частину становить інтерв’ю президента Росії Володимира Путіна. У ньому Путін визнав, що направив до Криму військових РФ.

У 2015 році фільм опублікували в акаунті телеканалу «Росія 24» на YouTube. Відтоді відео зібрало понад 13 млн переглядів, коментарі до нього відключені.

Нагадаємо, Кремль розглядатиме участь будь-яких країн в «Кримській платформі» як посягання на територіальну цілісність Росії. Москва розцінює озвучену Києвом стратегію деокупації Криму як неприпустиму загрозу агресії проти двох регіонів Росії.