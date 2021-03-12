В Україні – новий спалах коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n151624-covid-spalah-na-prykarpatti-v-oblasti-vilni-tilky-16-lijok-z-kysnem.html

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Епідемія коронавірусу в Україні набирає обертів. Внаслідок спалаху захворюваності в Івано-Франківській області вільні менше ніж 16% ліжок із киснем.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України Ірини Садов’як заявила про це сьогодні, 12 березня, під час брифінгу.

Зазначається, що станом на 11 березня завантаженість ліжкового фонду по Івано-Франківській області становить 84,4%:

завантаженість ліжок з доступом до кисню — 84,1%;

завантаженість реанімаційних ліжок — 84,6%;

завантаженість на апаратах ШВЛ — 31,1%.

Задіяно 30 лікарень, які працюють із хворими на коронавірусну хворобу COVID-19.

Івано-Франківська область сьогодні, на жаль, очолює рейтинг за кількістю пацієнтів, що перебувають на лікуванні у даних лікарнях, — наголошує Садов’як.

На Франківщині на сьогодні лікуються на сьогодні 3 тис. 523 пацієнти з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, 1 тис. 941 пацієнт (55% від усіх) — киснево залежні.

Садов’як зазначає, що за два місяці кількість пацієнтів в області зросла у чотири рази:

станом на 1 січня цього року у стаціонарах на лікуванні перебувало 865 пацієнтів і було розгорнуто 2 892 ліжка (завантаженість становила 30%);

сьогодні на розгорнутих уже 4 тис. 176 ліжок перебувають 3 тис. 523 пацієнти (завантаженість становить 84,4%).

За минулу добу в Івано-Франківській області COVID-19 підтвердили у ще 695 осіб. З 26 лютого регіон перебуває «червоній» карантинній зоні.