Деокупацію Криму в Росії вважатимуть агресією — реакція Кремля на «Кримську платформу», фото — DW

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Кремль розглядатиме участь будь-яких країн в «Кримській платформі» як посягання на територіальну цілісність Росії.

Москва розцінює озвучену Києвом стратегію деокупації Криму як неприпустиму загрозу агресії проти двох регіонів Росії. Про це заявило джерело РІА «Новини». Крім того, російське МЗС нібито застерегло «гарячі голови» в Києві від спроб реалізувати в Донбасі силовий сценарій.

РосЗМІ 11 березня почали передавати реакцію російських посадовців на інформацію про затвердження українським Радбезом стратегії де окупації Криму.

Так званий постпред Криму при президенті РФ, віце-прем'єр фейкового окупаційного уряду півострова Георгій Мурадов заявив, що «стратегія України щодо повернення півострова є частиною спланованої за намовою західних кураторів провокації».

Мурадов переконує, що «послідовний рух України до краю прірви має викликати щонайменше почуття тривоги у розсудливих сил в країнах, які мають намір підтримати цю антиросійську провокацію».

Він впевнений, що Київ насправді залишиться на самоті у кримському питанні.

10 березня перший заступник постпреда РФ при Радбезі ООН Дмитро Полянський заявив, що Росія проведе неформальне засідання організації по темі Криму 17 березня. Участь у засіданні візьмуть неназвані ним «представники півострова».

Член комітету Ради Федерації з міжнародних справ від окупованого Криму Сергій Цеков назвав концепцію РНБО «черговою гучною образливою заявою», адресованою для «зовнішніх господарів України».

Нагадаємо, що напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав ухвалену на засіданні Ради нацбезпеки і оборони стратегію деокупації і реінтеграції Криму історичною. За його словами, три кити політики, завдяки якій Київ сподівається повернути півострів, це прийнята РНБО стратегія, консолідація, тобто об'єднання зусиль усіх партнерів, і синергія — відновлення міжнародного права і повного суверенітету Києва над Кримом.

Крим РФ окупувала після введення військ і проведення референдуму навесні 2014 року. Раніше Київ анонсував створення «Кримської платформи» як майданчика з деокупації Криму, який об'єднуватиме всі заходи, які стосуються півострова.

МЗС прагне повернути питання Криму на найвищий міжнародний, політичний рівень.