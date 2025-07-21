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Україна планує ще одну зустріч з російською стороною 23 липня в Туреччині
Зеленський анонсував нову зустріч з росіянами у Туреччиніhttps://racurs.ua/ua/n207981-zelenskyy-anonsuvav-novu-zustrich-z-rosiyanamy-u-turechchyni.htmlРакурс
Україна планує ще одну зустріч з російською стороною 23 липня в Туреччині.
Про це у понеділок, 21 липня, у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку до обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей, — сказав він.
Раніше російське державне агентство ТАСС писало, що зустріч може відбутися 24−25 липня. Дати 23−24 липня називала також турецька версія газети Independent з посиланням на дипломатичні джерела.
Попередній раунд відбувся 2 червня і тривав трохи понад годину. Українська сторона тоді передала список депортованих дітей, яких росія має повернути.