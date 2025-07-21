Україна планує ще одну зустріч з російською стороною 23 липня в Туреччині

https://racurs.ua/ua/n207981-zelenskyy-anonsuvav-novu-zustrich-z-rosiyanamy-u-turechchyni.html

Ракурс

Україна планує ще одну зустріч з російською стороною 23 липня в Туреччині.

Про це у понеділок, 21 липня, у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку до обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей, — сказав він.

Раніше російське державне агентство ТАСС писало, що зустріч може відбутися 24−25 липня. Дати 23−24 липня називала також турецька версія газети Independent з посиланням на дипломатичні джерела.

Попередній раунд відбувся 2 червня і тривав трохи понад годину. Українська сторона тоді передала список депортованих дітей, яких росія має повернути.