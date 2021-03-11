Стратегію деокупації Криму затвердила РНБО – у МЗС відреагували. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151606-strategiu-deokupaciyi-krymu-zatverdyla-rnbo-u-mzs-vidreaguvaly.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) затвердила стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає власні зусилля для деокупації Криму. Про це він написав у Twitter.

Ми затвердили стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був необхідний з 2014 року. Ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля, — заявив він.

Крім того, голова українського МЗС назвав «три кити» для деокупації та реінтеграції Кримського півострова — це стратегія, консолідація і синергія.

Три кити для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація — ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія — відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом, — пояснив міністр.

11 березня РНБО розглянула стратегію деокупації Криму. Цей документ буде відкритий для громадськості та всі охочі зможуть з ним ознайомитися.