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Стратегію деокупації Криму затвердила РНБО – у МЗС відреагували. Фото: УП

Стратегію деокупації Криму затвердила РНБО — у МЗС відреагували

11 бер 2021, 22:35
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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) затвердила стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає власні зусилля для деокупації Криму. Про це він написав у Twitter.

Ми затвердили стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був необхідний з 2014 року. Ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля, — заявив він.

Крім того, голова українського МЗС назвав «три кити» для деокупації та реінтеграції Кримського півострова — це стратегія, консолідація і синергія.


Три кити для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація — ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія — відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом, — пояснив міністр.

11 березня РНБО розглянула стратегію деокупації Криму. Цей документ буде відкритий для громадськості та всі охочі зможуть з ним ознайомитися.

Джерело: Ракурс


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