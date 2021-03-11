Стратегию деоккупации Крыма утвердил СНБО – в МИДе отреагировали. Фото: УП

https://racurs.ua/n151606-strategiu-deokkupacii-kryma-utverdil-snbo-v-mide-otreagirovali.html

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, одобрение этой стратегии является очевидным сигналом, что Украина прилагает собственные усилия для деоккупации Крыма. Об этом он написал в Twitter.

Мы утвердили стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия, — заявил он.

Кроме того, Кулеба назвал «три кита» для деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова — это стратегия, консолидация и синергия.

Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация — мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия —восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом, — пояснил министр.

11 марта СНБО рассмотрела стратегию деоккупации Крыма. Этот документ будет открыт для общественности и все желающие смогут с ним ознакомиться.