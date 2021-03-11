Просоветская идеология Кремля проиграла в Молдове и Украине — Резников. Фото: zn.uа

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Пророссийская и просоветская идеология больше не господствует в Украине, уверен вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В интервью для издания «Обозреватель» он ответил на вопрос, почему россияне «так циничны и бесчеловечны».

Это система, базой для которой был Советский Союз. Она строилась с 1917-го года, когда главным способом решения политических задач были репрессии, расстрелы, пытки, тюрьмы. Ничего не поменялось. Люди для россиян не является ценностью, они для них ресурс. И главное, россияне хотят, чтобы их уважали. Они считают себя царем горы, «старшим на районе». Послушайте выступления их лидеров — они поучают весь мир и издеваются, чтобы показать: с ними надо считаться, — сказал он.

По его словам, позиционирование России, что ей не интересна дружба с Европейским Союзом, «больше похоже на хорошую мину при плохой игре».

Посмотрите на визит господина Борреля в Москву, а его коллега проводит с ним такую издевательскую встречу, еще и отсылает нескольких европейских дипломатов и дополняет: нам дружба с Евросоюзом не интересна. Вот какая риторика звучит! Такое в России позиционирование в мире. Но это больше похоже на хорошую мину при плохой игре. Блеф! — заявил Резников.

Также он считает, что просоветская идеология Кремля проиграла в Молдове и Украине.

Посмотрите, что происходит: Молдову, где было сумасшедшее пророссийское влияние, они проиграли, Украину так и не могут выиграть на все потуги, и последние выборы это показали. Пророссийская и просоветская идеология больше не господствует в Украине, шансов у нее нет. Реванш в 2010 году не сработал. А Беларусь? Вот кто бы мог подумать, что умеренные беларусы выйдут на уличные протесты и не признают результаты выборов президента? Они потеряли контроль на Кавказе, как бы делают вид, что что-то контролируют там. У россиян очень сложная позиция сейчас, — сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, Алексей Резников считает, что оккупированные территории Донбасса являются разменной картой России в геополитике. По его словам, Москва взяла «себе на плечи» еще несколько миллионов нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги.